В Тульской области более 30 детей заразились золотистым стафилококком
Золотистый стафилококк стал причиной заболевания 31 человека в лагере им. С. Чекалина в Тульской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Ведомство провело расследование из-за случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией.
«В результате проведенной работы выяснено, что групповая заболеваемость вызвана золотистым стафилококком», — сообщает пресс-служба.
В Роспотребнадзоре отметили, что передача инфекции произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в пищевом блоке: на столовых приборах и столах на пищеблоке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены административные дела. К настоящему моменту нарушения устранены.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что причиной заболевания детей в нижегородском лагере стал золотистый стафилококк.
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