В Петрозаводске мужчина напал на подростков, громко игравших в футбол

В Петрозаводске мужчина напал на компанию несовершеннолетних, нецензурно выражавшихся во время игры в футбол. Видео от свидетелей конфликта было опубликовано в Telegram-канале »Карелия | Петрозаводск | Новости».

Инцидент произошел вечером 6 августа во дворе дома на улице Энтузиастов в районе Кукковка. Взрослый мужчина вышел во двор, чтобы проучить молодых людей, находившихся на футбольном поле. Он вел себя агрессивно, заявляя о том, что собирается избить подростков, которые слишком громко матерились, играя в футбол. Как отмечается, гражданин сам использовал обсценную лексику, выражая свое недовольство.

Судя по записи, сначала он попытался уточнить у одного юноши, где он живет, но понял, что не сможет поговорить с его родителями, и повалил пострадавшего на асфальт. Все происходит на глазах у знакомых потерпевшего, которые пытаются помешать неизвестному, но все же сильно напуганы его неадекватным поведением.

Также мужчина ударил головой в лоб приятеля пострадавшего, а одна из девушек после этого стала вызывать полицию. Правоохранители, однако, на место происшествия не приехали.

В итоге пострадавшие самостоятельно отнесли заявление в отдел внутренних дел.