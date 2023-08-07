Приехавшего залечивать раны участника СВО не впустили в ночной клуб

В Екатеринбурге приехавшего на лечение участника специальной военной операции (СВО) не пустили в ночной клуб. Об этом сообщает издание E1.ru.

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По словам мужчины, его не впустили в клуб «тупо из-за ранения» — именно на него указал охранник, мотивируя отказ, уточнил он. При этом военнослужащий отметил, что не собирался танцевать, чему могла бы помешать полученная им в зоне боевых действий травма.

Менеджер заведения пояснил журналистам издания, что охранник отказался впускать посетителя в клуб из-за агрессивного поведения. Еще одной причиной стала военная форма, в которую тот был одет.

«Ни в один клуб в Екатеринбурге в форме не пустят», — уточнил собеседник.

При этом травма не могла стать причиной недопуска в клуб, подчеркнул менеджер.