На пляже под Липецком двое мужчин жестоко избили детей из-за матраса

Двое мужчин напали на детей, которые хотели поплавать на надувном матрасе, сообщает издание «Газета.Ru». Как утверждается, инцидент произошел на пляже под Липецком. К моменту приезда полиции нападавшие скрылись с места преступления. Мать пострадавшего ребенка пыталась их задержать, но ее также избили.

Как рассказала журналистам сестра избитого мальчика Алина, инцидент произошел из-за ссоры между детьми. Находившийся на пляже мальчик не хотел делиться матрасом, а затем пожаловался отцу.

Мои уже уходили с пляжа, когда их нагнали отец мальчика и его друг и со спины начали бить их. Они начали драку, ничего не говоря, — продолжила собеседница издания.

По словам Алины, отдыхающие вмешались в конфликт, когда ее брату «нанесли контрольный удар». Мальчик упал, но мужчина продолжал его избивать. Нападавшие вернулись в свой шатер, однако решили скрыться до приезда полиции.

Моя мама пыталась остановить одного из мужчин. Ей ударили в скулу и после били ногами, когда повалили на землю, — рассказала Алина.