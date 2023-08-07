Силовики возбудили дело из-за взрыва страйкбольной гранаты в российском парке

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении 19-летнего местного жителя, который бросил страйкбольную гранату в группу подростков в Удельном парке. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Метателя задержали прохожие и передали его силовикам. У подозреваемого изъяли еще две страйкбольные гранаты. От его действий пострадал 36-летний мужчина, который пытался обезвредить молодого человека. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой.