В Приморье мужчина похитил сына, избив жену

Во Владивостоке мужчина избил жену бутылкой из-под алкоголя и похитил своего сына. Как сообщает Newsbox24.tv, все произошло после того, как женщина решила разорвать с ним отношения.

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По словам читателей канала, жительница Приморского края собиралась развестись со своим мужем после нескольких лет совместной жизни. Она забрала их общего сына и переехала из Владивостока в общежитие города Артем. Там она прожила с ребенком 3 месяца, а затем супруг россиянки избил ее бутылкой из-под алкоголя. В тот день он в очередной раз пытался уговорить ее вернуться и распивал спиртное.

Затем пострадавшая обратилась в полицию и в больницу, где у нее зафиксировали множественные гематомы. В результате побоев потерпевшей потребовалось наложением швов.

3 августа оставленный муж вновь приехал к общежитию, в котором временно проживает его супруга, и стал бить окна. Он узнал, что его маленький сын находится под присмотром подруги его жены, договорился с ней о встрече и отобрал ребенка. По некоторым данным, мужчина отвез сына во Владивосток.

Перед этим, как отмечается, похититель разбил телефон и ноутбук жены, лишив ее связи и работы.

В настоящее время женщина ищет съемное жилье, чтобы контролирующие органы разрешили ей совместное проживание с сыном, и адвоката. Правоохранители в происходящее до сих пор не вмешивались.