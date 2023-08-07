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Россиянка получила двойной перелом, когда на нее наехал гидроцикл в Крыму

Женщина, занимавшаяся сапсерфингом, пострадала из-за наезда гидроцикла. Об этом Следком Крыма.

Россиянка получила двойной перелом, когда на нее наехал гидроцикл в Крыму
© Следком Крыма и Севастополя

Житель Евпатории наехал на жительницу Симферополя на гидроцикле. В это время пострадавшая каталась на сап-доске. Как было установлено, мужчина не справился с управлением из-за агрессивной езды.

Женщину доставили в больницу с двойным переломом ноги. Ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время проводятся необходимые для следствия медицинские экспертизы.

Следователи узнали, что водитель гидроцикла не имел права управлять этим видом транспорта. Его действиям, как ожидается, будет дана юридическая оценка.

Уголовное дело в отношении гидроциклиста пока не возбуждено.

Ранее в Приморье из-за укусов медуз в больницы попали 13 человек.

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