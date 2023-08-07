В Москве из-за детонации газовых баллонов погиб человек

В московском районе Западное Дегунино произошёл взрыв газовых баллонов. В результате один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно имеющейся информации, взрыв произошёл в пункте приёма металла на Ильменском проезде. Уточняется, что баллоны могли сдетонировать из-за жары – они хранились под прямыми солнечными лучами на улице и попросту перегрелись.

В результате взрыва погиб один человек. Уточняется, что пострадавший был в тяжёлом состоянии – врачи пытались спасти ему жизнь, но безуспешно. При этом из-за взрыва пострадал ещё один человек, но он отказался от медицинской помощи. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.