ФСБ обвинила в госизмене собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
В Псковской области пограничники задержали россиянина, который хотел принять участие в боевых действиях на украинской стороне. Об этом сообщает ФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он намеревался попасть на Украину через территорию третьих стран и вступить в одно из формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее Ленинский районный суд Тамбова арестовал местного жителя, собиравшегося воевать в рядах ВСУ. Мужчина переписывался в интернете с украинским военным, который набирал и обучал граждан из России для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ.
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