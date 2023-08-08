Банда серийных воров предстанет перед судом в Подмосковье

Завершено расследование уголовного дела в отношении банды воров, совершивших серию краж в Раменском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 8 августа.

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По ее словам, серия краж произошла в ноябре 2022 года. Злоумышленники надевали балаклавы, взламывали двери при помощи инструментов, проникали в магазины розничных сетей и похищали из них различные товары. Всего воры совершили три таких преступления.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой». По подозрению в совершении преступления полиция задержала пятерых жителей Подмосковья. Фигурантов заключили под стражу.

В данный момент расследование завершено, дело передали в Раменский городской суд для рассмотрения по существу.