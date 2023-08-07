Названа предварительная причина взрыва в порту Турции
В турецком порту Деридже произошел сильный взрыв. Пострадали десять человек, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, рассказал губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз. Об этом пишет РИА «Новости».
Инцидент произошел около 14.40 мск.
«У нас 10 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии», - заметил губернатор.
Глава провинции предположил, что причиной взрыва стало скопление пыли во время перегрузки зерна в элеватор.
На месте происшествия работают отряды антитеррора, а также специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в турецком порту Дериндже в ходе портовых работ взорвался один из бункеров с зерном.
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