Три работника пострадали при обрушении трубы на заводе на Урале
При проведении работ по демонтажу труб на заводе города Краснотурьинска Свердловской области трое работников пострадали из-за падения трубы. Двое альпинистов доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести и множественными переломами, ещё один работник всё ещё находится под завалами.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в Telegram.
Уточняется, что работники находились на высоте в 55 метров в момент падения трубы.
Прокуратура региона организовала проверку всех обстоятельств случившего.
«Прокуратура г. Краснотурьинска организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда при проведении строительных и иных работ», — уточняется в сообщении.
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