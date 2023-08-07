Мужчины избили беременную женщину и двух подростов в Липецкой области
Двое мужчин избили беременную женщину и подростков на пляже Галичьей Горы в Липецкой области. Об этом сообщает LipetskMedia.ru на своей страницы «ВКонтакте».
По предварительной информации, конфликт между отдыхающими произошел из-за надувного матраса. Детали произошедшего на данный момент не уточняются.
В результате инцидента беременная женщина и один из 13-летних подростов получили множественные ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Страдающий лейкозом мальчик после избиения находится в тяжелом состоянии.
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