Мужчины избили беременную женщину и двух подростов в Липецкой области

Двое мужчин избили беременную женщину и подростков на пляже Галичьей Горы в Липецкой области. Об этом сообщает LipetskMedia.ru на своей страницы «ВКонтакте».

По предварительной информации, конфликт между отдыхающими произошел из-за надувного матраса. Детали произошедшего на данный момент не уточняются.