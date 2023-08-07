В Новороссийске горит лес на площади 650 квадратных метров
На территории Новороссийского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади 650 квадратных метров, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Пожар локализован на площади 0,65 гектара», — утверждается в сообщении.
Ранее синоптики в беседе с RT заявили, что в центральных и южных регионах России в ближайшие дни ожидается крайне жаркая погода.
Также в пресс-службе Министерства энергетики России рассказали, что предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) заблаговременно проводят работы по обеспечению безопасности в пожароопасный период.