В Новороссийске горит лес на площади 650 квадратных метров

На территории Новороссийского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади 650 квадратных метров, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю .

Об этом сообщает РИА Новости .

«Пожар локализован на площади 0,65 гектара», — утверждается в сообщении.

Ранее синоптики в беседе с RT заявили, что в центральных и южных регионах России в ближайшие дни ожидается крайне жаркая погода.