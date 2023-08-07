В Казани началось нашествие богомолов из-за жары

«Богомол – это такая "лошадь", которую трудно не заметить. Ко всему прочему, он еще и летает. Как правило, обитает в клумбах и на цветущих растениях, поджидая в засаде бабочек, ос и других насекомых. Кстати, он любит охотиться на мух и комаров, поэтому людям приносит только пользу», — рассказал Шулаев.