Россиянин ранил дробью троих шумевших под балконом мужчин

В Омске 71-летний местный житель несколько раз выстрелил из ружья и ранил троих мужчин, шумевших под его окном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области .

По данным ведомства, в ночь на 6 августа пенсионер из ружья выстрелил в воздух и асфальт рядом с компанией молодых людей. Трое граждан получили непроникающие ранения дробью. Врачи оказали им помощь на месте.

Выяснилось, что друзья ночью выпивали на скамейке. Фигурант несколько раз просил их не шуметь и уйти из двора, однако они игнорировали его или грубо отказывали. Тогда пожилой мужчина рассердился и стал стрелять по воздуху с балкона. Это привело к ссоре, после которой пенсионер еще несколько раз выстрелил, но уже по земле в 2-5 метрах от потерпевших.