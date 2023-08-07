ФСБ предотвратила теракт на детской площадке в Новой Каховке

Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

Уточняется, что на территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружили самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов. Подчеркивается, что оно «готово к применению».

После оценки ситуации взрывчатку деактивировали с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения.

Также сообщается, что сейчас проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к данной противоправной деятельности.