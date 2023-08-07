Девушку-подростка ударило током во время фотосессии на железной дороге

Во время фотосессии на железной дороге 16-летнюю девушку ударило током. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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— Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 6 августа на железнодорожной станции Толоконцево Горьковской железной дороги. Сейчас пострадавшая девушка-подросток находится в больнице, ей оказывается срочная медицинская помощь, передает Telegram-канал «Центральное МСУТ СКР»