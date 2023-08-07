CNN Turk: взрыв у турецкого порта произошел при загрузке судна с зерном
Взрыв в районе турецкого порта произошел в элеваторе при загрузке судна с зерном. Об этом сообщает CNN Turk.
Взрыв произошел днем 7 августа у турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море. В результате пострадали несколько человек.
Сообщалось, что взорвался один из бункеров для пшеницы.
Корреспондент CNN Turk рассказал, что взрыв был слышен «в каждой точке» города Гёльджюк, а дым «застилал небо». В район порта направили множество автомобилей экстренных служб.
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