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CNN Turk: взрыв у турецкого порта произошел при загрузке судна с зерном

Взрыв в районе турецкого порта произошел в элеваторе при загрузке судна с зерном. Об этом сообщает CNN Turk.

Взрыв произошел днем 7 августа у турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море. В результате пострадали несколько человек.

Сообщалось, что взорвался один из бункеров для пшеницы.

Корреспондент CNN Turk рассказал, что взрыв был слышен «в каждой точке» города Гёльджюк, а дым «застилал небо». В район порта направили множество автомобилей экстренных служб.

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