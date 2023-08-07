Взрыв в районе турецкого порта произошел в элеваторе при загрузке судна с зерном. Об этом сообщает CNN Turk.

Взрыв произошел днем 7 августа у турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море. В результате пострадали несколько человек.

Сообщалось, что взорвался один из бункеров для пшеницы.