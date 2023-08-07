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На могиле Владлена Татарского нашли беспилотник

Telegram-канал Baza сообщает, что на Троекуровском кладбище в Москве на могиле военкора Владлена Татарского нашли беспилотник. По информации канала, на других участках вблизи захоронения военкора никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

На могиле Владлена Татарского нашли беспилотник
© News.ru

По данным Baza, квадрокоптер был обнаружен охранником Троекуровского кладбища во время ночного обхода 5 августа. Он сразу же вызвал полицию. По мнению авторов, дрон на могиле Татарского могли оставить его поклонники, поскольку сам военкор при жизни любил работать с беспилотниками.

Ранее Следственный комитет России выдвинул окончательные обвинения Дарье Треповой по делу о гибели Владлена Татарского. Следователи собрали доказательства и установили, что именно Трепова являлась исполнительницей теракта в петербургском кафе. Потерпевшими были признаны 85 человек.

Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из кафе в Санкт-Петербурге. Следственный комитет признал убийство террористическим актом. В ходе первого допроса Трепова призналась, что она передала журналисту статуэтку со взрывчатым веществом. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, от кого получила предмет.