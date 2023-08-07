Известного режиссера нашли мертвой в ее квартире в Москве
Telegram-канал Mash сообщает, что известного режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее московской квартире. По данным канала, тело постановщицы спектаклей в театре Вахтангова пролежало там больше года.
Mash пишет, что о режиссере заволновались ее соседи, так как давно не видели женщину. После неудачных попыток достучаться и дозвониться до Джимбиновой, они вызвали полицию.
По информации канала, сотрудники вскрыли дверь в квартиру и нашли мумифицированный труп постановщицы. Согласно экспертизе, пишет Mash, смерть наступила примерно в начале 2022 года.