В СК рассказали о деталях смертельной аварии в Москве, в которой погиб ребенок

Водитель автомобиля Skoda, сбившего ребенка в Москве, признал вину и раскаялся во время допроса. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

6 августа 45-летний водитель Skoda сбил семилетнего ребенка на Кронштадском бульваре в Москве. Мальчик скончался от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП, в СК заявили, что он был пьян.

Мужчину задержали. Против него возбудили дело по статье 264 (нарушение ПДД с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть) УК РФ.

Теперь ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, также следователи планируют назначить автотехническую экспертизу.