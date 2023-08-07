$94.81+1.03103.84+1.31

У крупного порта в Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море в 14.40 по местному времени (совпадает с мск). Туда уже отправили пожарные бригады, пишет Hürriyet.

У крупного порта в Турции прогремел взрыв
© Lenta.ru

Известно, что в результате взрыва есть раненые, но их число не уточняется. По предварительным данным, взорвался один из бункеров для пшеницы.

«Считается, что это произошло, когда судно покупало пшеницу в тот момент», — говорится в заявлении.

Подробности не уточняют.

Сообщения о взрыве прозвучали на фоне того, как в Анкаре приготовились пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество. Тему будут обсуждать президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личных переговоров, которые, возможно, состоятся в конце этого августа.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости