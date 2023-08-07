У крупного порта в Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море в 14.40 по местному времени (совпадает с мск). Туда уже отправили пожарные бригады, пишет Hürriyet.

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Известно, что в результате взрыва есть раненые, но их число не уточняется. По предварительным данным, взорвался один из бункеров для пшеницы.

«Считается, что это произошло, когда судно покупало пшеницу в тот момент», — говорится в заявлении.

Подробности не уточняют.