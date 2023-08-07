На пограничной заставе в Крыму сдетонировало взрывное устройство

В Крыму на пограничной заставе взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, бомба сдетонировала утром 5 августа на заставе в Ленинском районе полуострова, но об этом стало известно лишь 7 августа.

Данных о количестве пострадавших пока не поступало.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления обстоятельств случившегося и поиск граждан, заложивших взрывное устройство.