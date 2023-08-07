В Италии предпринимателя насмерть завалило сыром

Её владелец Джакомо Кьяппарини пропал накануне вечером. Сегодня тело мужчины обнаружили на складе, когда разбирали обвалившиеся стеллажи с 25 тысячами головок сыра грана падано, пишет издание l'Eco di Bergamo.

Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. 75-летний Кьяппарини, предположительно, в момент трагедии настраивал оборудование.

Грана падано — твёрдый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях севера Италии.