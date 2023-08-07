Пенсионер отдал 600 тысяч рублей, чтобы «очистить ауру»
Пенсионер из хакасского города Черногороск отдал мошенникам около 600 тысяч рублей, чтобы «очистить ауру». Ему позвонила незнакомая женщина, представившаяся помощницей сильного экстрасенса. Она рассказала 72-летнему мужчине, что его проблемы со здоровьем возникли из-за сглаза, и пообещала, что ему помогут избавиться от дурного влияния, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу хакасской полиции.
Она вкрадчиво объяснила, что у пенсионера есть проблемы со здоровьем, которые напрямую связаны с плохой аурой, что в свою очередь связано с тем, что мужчину сглазили. Незнакомка уверяла: можно устранить пробои в ауре и восстановить энергетическую оболочку, — отметили в ведомстве.
При этом «помощница» пообещала, что денег с пенсионера брать никто не будет. Она рассказала, что для «чистки кармы» понадобится серебряная колба. У пенсионера такой не оказалось. Тогда мошенница предложила мужчине перевести 120 тысяч рублей на определенный счет. Позже для ритуалов потребовались икона за 220 тысяч рублей и нить за 250 тысяч рублей. Поверив мошенникам, пенсионер взял кредит и перевел деньги злоумышленникам.
Прошло две недели, но самочувствие мужчины так и не улучшилось. Тогда злоумышленница предложила купить еще одну икону, но уже за 800 тысяч рублей. Тогда пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что звонки от мошенников поступали с 12 разных номеров, зарегистрированных в Московской и Нижегородской областях.
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