Молния убила прятавшуюся под деревом россиянку

В городе Лесной Свердловской области молния убила женщину, которая спряталась под деревом во время дождя. Об этом сообщили в управлении МВД по российскому региону, пишет Ura.ru.

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Вместе с погибшей была еще одна женщина — она от удара молнии потеряла сознание. Оказавшиеся под дождем россиянки приехали из Москвы к родственникам и решили пойти на «тропу здоровья», где их и застала непогода.

Ранее в Краснодаре 49-летний житель Симферополя погиб от удара молнии в голову, это попало на видео. Мужчина приехал в краснодарский хутор Ленина из Симферополя — он планировал закупить овощи и фрукты.