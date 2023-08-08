Суд арестовал виновника смертельного ДТП на севере Москвы, в котором погиб семилетний мальчик

Суд заключил под стражу 45-летнего виновника смертельного ДТП на Кронштадтском бульваре. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 8 августа.

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По ее словам, мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Примечательно, что подозреваемый на заседании просил отправить его под домашний арест, а вину признал частично. По его словам, он ехал на зеленый сигнал светофора, а алкоголь выпил уже после ДТП. Побег с места происшествия объяснил тем, что испугался.

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 6 августа около дома № 37 на Кронштадтском бульваре на севере Москвы. Ребенок переходил дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора, когда его сбил автомобиль Skoda. От полученных травм школьник скончался в реанимации.