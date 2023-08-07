Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале днем 7 августа.

По словам губернатора, сбит был беспилотник самолетного типа.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.