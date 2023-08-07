Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале днем 7 августа.
По словам губернатора, сбит был беспилотник самолетного типа.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что в ночь на 7 августа система ПВО региона сбила беспилотник. Дрон был сбит в Ферзиковском районе области. Последствий для людей и инфраструктуры не было.
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