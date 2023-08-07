В Екатеринбурге фигурантам дела об отравлении суррогатом дали до 6,5 лет колонии
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем, от которого погибли 44 человека, на сроки до 6,5 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, в которой содержание метилового спирта превышало допустимые нормы. В результате употребления этой продукции с сентября по октябрь 2021 года умерли 44 человека в Екатеринбурге.
Поставщиков, посредников и непосредственных реализаторов обвинили по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Хранение, перевозка целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»), п. «б». ч. 2 ст. 171.3 («Незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере»), а также ст. 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции»).
В результате суд назначил Армену Аветисяну наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, Адалату Гурбанову — 6 лет и 2 месяца колонии, Надиру Мамедову — 6 лет колонии, Мыкайылу Назарову — 6 лет и 3 месяца колонии, Зауру Джабарову — 5,5 лет колонии, Артему Чабану — 6,5 лет колонии. Еще одна обвиняемая, Татьяна Васильева, получила 3 года тюремного заключения условно.