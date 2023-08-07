Под Белгородом задержали подозреваемого в убийстве 15-летней россиянки

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

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По данным ведомства, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Сейчас его везут на допрос к следователю. Кроме того, будет решаться вопрос об его аресте.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве несовершеннолетней.