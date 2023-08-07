Стало известно о состоянии отравившихся в подмосковном отеле

Двое отравившихся в отеле в Истре госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве, пишет РИА Новости.

Ранее 7 августа стало известно, что в столовой отеля «Яхонты» отравились шесть человек. Четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, у пострадавших диагностирован гастроэнтероколит — одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки.