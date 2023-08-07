Во Владивостоке комика подозревают в изнасиловании несовершеннолетних

Во Владивостоке воспитанницы стенд-ап клуба рассказали о сексуальном насилии со стороны преподавателя. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

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В беседе с изданием девушки отметили, что на момент этих событий многие из них были несовершеннолетними. Несмотря на нежелание участниц заниматься сексом, преподаватель настаивал на близости.

«Он начал меня обрабатывать с 14 лет, в 15 я уже была в секте, а выйти смогла оттуда только в 20 лет», — отметила одна из пострадавших.

По словам пострадавших, наставник призывал держать связь в секрете. Если он сталкивался с отказом, то уговаривал девушек под разными предлогами. Например, под предлогом «забрать энергию, чтобы сублимировать ее в творчество».