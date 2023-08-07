Возбуждено дело после отравления шести человек в отеле в Истре

Возбуждено уголовное дело по факту отравления шести человек в отеле в подмосковной Истре. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.

© Газета.Ru

«По факту отравления постояльцев одного из отелей следователем следственного отдела по городу Истра возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следователями и криминалистами продолжается работа на месте происшествия для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор сети отелей «Яхонты» Павел Соханев подтвердил «Газете.Ru», что двое постояльцев гостиницы в Истре были госпитализированы после отравления. По его словам, попавшим в больницу гостям компенсируют испорченный отдых

7 августа Telegram-канал Mash сообщил об отравлении шести постояльцев после ужина в столовой отеля «Яхонты», расположенного в подмосковной Истре. По данным канала, медики диагностировали у отравившихся гостей одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки. Среди пострадавших оказались — два подростка и одна пожилая женщина. Два человека были госпитализированы. Остальные отказались от поездки в больницу.

Прокуратура Московской области организовала проверку, специалисты Роспотребнадзора отобрали необходимые для экспертизы пробы.