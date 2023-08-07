Торговый центр загорелся в подмосковном Раменском

Пожар произошел в торговом центре «Юг Восток» в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 10:52. К моменту прибытия пожарных у здания горела кровля, а внутри наблюдалось сильное задымление. Из торгового центра самостоятельно эвакуировались 13 человек.

В 11:59 мск пожар удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. О пострадавших в инциденте не сообщается, подробности выясняются.