Торговый центр загорелся в подмосковном Раменском

Пожар произошел в торговом центре в Подмосковье
Пожар произошел в торговом центре «Юг Восток» в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 10:52. К моменту прибытия пожарных у здания горела кровля, а внутри наблюдалось сильное задымление. Из торгового центра самостоятельно эвакуировались 13 человек.
В 11:59 мск пожар удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. О пострадавших в инциденте не сообщается, подробности выясняются.
Напомним, что 6 августа в подмосковном Дмитрове на фабрике спортивных товаров произошел крупный пожар. Ликвидировать пожар удалось к ночи 7 августа. Его площадь составила не менее 1 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 68 человек и 14 единиц техники.