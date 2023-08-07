Торговый центр загорелся в подмосковном Раменском

В Подмосковье загорелся торговый центр. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в понедельник, 7 августа.

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По данным ведомства, пожар произошел в ТЦ «Юг Восток», расположенном на Островецком шоссе в поселке Верея Раменского городского округа. Загорелась крыша здания. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. К тушению привлечены 81 человек личного состава и 29 единиц техники, из них от МЧС прибыли 42 сотрудника и 16 машин.