Торговый центр загорелся в подмосковном Раменском
В Подмосковье загорелся торговый центр. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в понедельник, 7 августа.
По данным ведомства, пожар произошел в ТЦ «Юг Восток», расположенном на Островецком шоссе в поселке Верея Раменского городского округа. Загорелась крыша здания. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. К тушению привлечены 81 человек личного состава и 29 единиц техники, из них от МЧС прибыли 42 сотрудника и 16 машин.
Другой пожар произошел на северо-востоке Москвы. На проезжей части 2-го Поперечного проезда загорелся автомобиль.