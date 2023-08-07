Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод «Дружба»

Украинские войска пытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, обломки беспилотника кустарного производства были найдены в 170 км от границы в деревне Слободка. Их обнаружили местные жители.

«Детали были разбросаны в радиусе 3,5 км. Экспертиза показала — это фрагменты двигателя, крыльев, платы управления и даже корпуса, на котором сохранился серийный номер. Габариты — 2х3 метра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в деревне. над которой взорвался беспилотник, никто не живет.

До этого Mash сообщал, что украинский беспилотный летательный аппарат засекли и посадили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области.

Инцидент произошел у села Кондратовка вечером 6 августа. Никто не пострадал, разрушений также нет.