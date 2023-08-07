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17 детей застряли на необитаемом острове в Приморье

17 детей застряли на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае с 5 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС.

17 детей застряли на необитаемом острове в Приморье
© РИА Новости

Подростки участвовали в молодежном слете. Покинуть остров им не позволяет плохая погода. Организаторы призывают родителей не паниковать и уверяют, что ситуация находится под контролем.

«На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди — ученые и краеведы», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас дети проживают в щитовых теплых домиках, которые подготовлены к шторму. У них есть вода, медикаменты, а также недельный запас продуктов, рассчитанный на 50 человек. Для приготовления пищи развернута стационарная кухня, а электричество обеспечивается двумя генераторами.

Согласно прогнозам синоптиков, высота волны в море должна уменьшится уже завтра. После этого детей доставят домой. Судно должно прибыть к острову примерно в 11:00 (4:00 мск).

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