ФСБ задержала россиянина за четыре поджога на железной дороге
В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего россиянина, совершившего четыре поджога не железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, 6 августа фигурант совершил поджог на 71-м перегоне Лебяжье — Калище в Ломоносовском районе Ленинградской области. Машинист заметил отогнутую дверь обгоревшего шкафа связи. Тогда он вызвал экстренные службы. Эксперты осмотрели место инцидента и нашли след обуви. Он и помог силовикам найти поджигателя.
Отмечается, что его задержали сотрудники ФСБ и полиции при помощи бойцов ОМОН.
Позже выяснилось, что мужчина причастен к поджогом в Сестрорецке, Белоострове и Лисьем Носу. За каждое преступление он получал от украинских кураторов по 10 тысяч рублей.
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