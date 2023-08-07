Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за 9 миллионов рублей

Гражданин Армении попытался провезти из России в Турцию цепь весом около двух килограммов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным авторов, 32-летний мужчина надел украшение на себя и спрятал его под теплой одеждой. Пассажира выдало собственное волнение.

Когда у сотрудников таможенной службы появились подозрения, они стали задавать армянину вопросы. По словам мужчины, цепь он купил для себя. Аксессуар обошелся ему в 50 тысяч рублей, поэтому он не стал декларировать драгоценность.

Экспертиза показала, что украшение практически полностью состоит из золота 999 пробы. Такая цепь стоит девять миллионов рублей.