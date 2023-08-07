Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за 9 миллионов рублей

Мужчина попытался вывезти из России в Турцию золотую цепь за 9 миллионов рублей
Гражданин Армении попытался провезти из России в Турцию цепь весом около двух килограммов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным авторов, 32-летний мужчина надел украшение на себя и спрятал его под теплой одеждой. Пассажира выдало собственное волнение.
Когда у сотрудников таможенной службы появились подозрения, они стали задавать армянину вопросы. По словам мужчины, цепь он купил для себя. Аксессуар обошелся ему в 50 тысяч рублей, поэтому он не стал декларировать драгоценность.
Экспертиза показала, что украшение практически полностью состоит из золота 999 пробы. Такая цепь стоит девять миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Таким образом, армянину грозит до семи лет колонии.
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