В Москве задержали 18-летнего иностранца за попытку изнасиловать женщину

В Москве задержали 18-летнего выходца из Средней Азии, пытавшегося изнасиловать 35-летнюю незнакомку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, ночью 2 августа на улице Исаковского иностранец напал на женщину и попытался надругаться над ней. Но потерпевшая стала сопротивляться, и фигурант сбежал. Вскоре его задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.