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В Петербурге ребёнок получил сильные ожоги во время игры с горящей палкой в автосервисе

В Санкт-Петербурге ребёнок получил сильные ожоги во время игры с горящей палкой в автосервисе.

В Петербурге ребёнок получил сильные ожоги во время игры с горящей палкой в автосервисе
© РИА Новости

Об этом пишет 78.ru.

8-летний мальчик вместе с отцом приехал в автосервис для ремонта автомобиля на Заповедную улицу.

Пока взрослые занимались машиной, ребёнок поджёг палку. В какой-то момент на нём загорелась одежда.

Мальчик был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

По данным «Фонтанка.ru», сейчас он с ожогами 60% тела находится в реанимации.