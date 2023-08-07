В Петербурге ребёнок получил сильные ожоги во время игры с горящей палкой в автосервисе

В Санкт-Петербурге ребёнок получил сильные ожоги во время игры с горящей палкой в автосервисе.

Об этом пишет 78.ru.

8-летний мальчик вместе с отцом приехал в автосервис для ремонта автомобиля на Заповедную улицу.

Пока взрослые занимались машиной, ребёнок поджёг палку. В какой-то момент на нём загорелась одежда.

Мальчик был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.