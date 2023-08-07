В Петербурге ребёнок получил сильные ожоги во время игры с горящей палкой в автосервисе
В Санкт-Петербурге ребёнок получил сильные ожоги во время игры с горящей палкой в автосервисе.
Об этом пишет 78.ru.
8-летний мальчик вместе с отцом приехал в автосервис для ремонта автомобиля на Заповедную улицу.
Пока взрослые занимались машиной, ребёнок поджёг палку. В какой-то момент на нём загорелась одежда.
Мальчик был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.
По данным «Фонтанка.ru», сейчас он с ожогами 60% тела находится в реанимации.