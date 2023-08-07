Под Белгородом двое рабочих пострадали из-за наезда комбайна на мину

По информации авторов поста, вечером шестого августа 50-летний комбайнер убирал пшеницу, когда наехал на мину, принадлежность которой неизвестна. В результате россиянин получил множественные раны лица, рук и ног. Рядом с место взрыва также находился механизатор. Ему осколки боеприпаса попали не только в конечности, но и в глаза и живот.