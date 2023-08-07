Под Белгородом двое рабочих пострадали из-за наезда комбайна на мину

Двое рабочих пострадали из-за наезда комбайна на мину в селе Козинка Грайворонского района приграничной Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации авторов поста, вечером шестого августа 50-летний комбайнер убирал пшеницу, когда наехал на мину, принадлежность которой неизвестна. В результате россиянин получил множественные раны лица, рук и ног. Рядом с место взрыва также находился механизатор. Ему осколки боеприпаса попали не только в конечности, но и в глаза и живот.
Как выяснил канал, мужчин доставили в больницу. Сейчас с ними работают врачи. Комбайн также получил повреждения: у него лопнули шины, выбиты стекла и сломана жатка.
Lenta.ru: главные новости