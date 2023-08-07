$94.81+1.03103.84+1.31

В Петербурге задержали серийного поджигателя ж/д оборудования

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Санкт-Петербурге задержали 41-летнего жителя Приморского района, подозреваемого в поджогах оборудования на железной дороге. По данным канала, на его счету по меньшей мере четыре диверсии, за каждую из которых он получил по 10 тысяч рублей от украинских кураторов.

В Петербурге задержали серийного поджигателя ж/д оборудования
© News.ru

Мужчину задержали после поджога шкафа связи, совершенного 6 августа на 71-м километре перегона Лебяжье – Калище в Ленобласти. Сотрудники правоохранительных органов смогли выследить подозреваемого благодаря отпечатку обуви, оставленному на месте преступления.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Установлено, что он причастен к аналогичным диверсиям в Сестрорецке, Белоострове и в Лисьем Носу, которые были совершены в конце июля и начале августа.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Москве за поджог на железной дороге задержали двух подростков 15 и 16 лет. По информации канала, они согласились на диверсию за вознаграждение в 10 тысяч рублей. После задержания школьники дали признательные показания и были отпущены под обязательство о явке. Оба подростка из благополучных семей.