Столичные полицейские пресекли нелегальное производство табачной продукции

«Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве пресекли нелегальное производство табачной продукции. Троим задержанным предъявлено обвинение в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Предварительно установлено, что в Санкт-Петербурге злоумышленники организовали цех, который выпускал бездымный табачный продукт. На упаковки товара наносили этикетки с брендом известного производителя, после чего сбывали через интернет-магазины», – рассказала Волк.

Она отметила, что в жилых, производственных и складских помещениях, а также в автомобиле одного из задержанных полицейскими проведены обыски. Изъято более 21 тыс. единиц контрафактной продукции, 65 литров концентрированного никотина, электронные сигареты, курительные жидкости, оборудование для изготовления и упаковки табачных изделий, этикетки, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.