Столичные полицейские пресекли нелегальное производство табачной продукции
Столичные полицейские пресекли производство контрафактной табачной продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве пресекли нелегальное производство табачной продукции. Троим задержанным предъявлено обвинение в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Предварительно установлено, что в Санкт-Петербурге злоумышленники организовали цех, который выпускал бездымный табачный продукт. На упаковки товара наносили этикетки с брендом известного производителя, после чего сбывали через интернет-магазины», – рассказала Волк.
Она отметила, что в жилых, производственных и складских помещениях, а также в автомобиле одного из задержанных полицейскими проведены обыски. Изъято более 21 тыс. единиц контрафактной продукции, 65 литров концентрированного никотина, электронные сигареты, курительные жидкости, оборудование для изготовления и упаковки табачных изделий, этикетки, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Следователем УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила Волк.