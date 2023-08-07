Российского подростка осудили на три года за попытку сбыть наркотики

В Саранске суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы 17-летнего подростка, планировавшего сбыть наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Юноша признан виновным по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным ведомства, в апреле фигурант в интернете купил запрещенные вещества, чтобы бесконтактно продать их в городе. Однако полицейские поймали несовершеннолетнего. Из трех тайников-закладок, оставленных подростком, силовики изъяли наркотики.