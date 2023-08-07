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Shot: у начинающей модели украли гонорар по пути из Астаны в Москву

В Москве начинающая модель заметила кражу гонорара из чемодана после возвращения из командировки. Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на Shot.

У начинающей модели украли гонорар по пути из Астаны в Москву
© газета.ру

Как отмечают авторы, женщина находилась в Астане по работе. Организаторы мероприятий заплатили модели гонорар, после чего она отправилась в Москву.

Когда россиянка вернулась домой, то обнаружила пропажу гонорара. Неизвестный сорвал с чемодана замки и взял все деньги, которые модель заработала в Казахстане.

По факту произошедшего женщина написала заявление в полицию. На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия и ищут злоумышленника.

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