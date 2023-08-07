МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову*

В России объявили в розыск украинскую телеведущую
Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*. Это следует из ее карточки.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — подчеркивается в ней.
При этом информации о том, по какой статье ее ищут, пока нет.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее заявил о необходимости возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний украинской телеведущей.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.
* Включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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