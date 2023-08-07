МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову*

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*. Это следует из ее карточки.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — подчеркивается в ней.

При этом информации о том, по какой статье ее ищут, пока нет.