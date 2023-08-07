В Свердловской области 15-летний российский подросток из ревности зарезал 17-летнюю девушку. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает издание Е1.

По данным издания, трагедия произошла, когда оба подростка находились в гостях на улице Надеждинской в Старой Сортировке. Школьники проживали недалеко от места убийства. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

По информации E1.RU, мотивом убийства послужила ревность.