Пранкеры инсценировали похищение в Москве и были задержаны полицией

На северо-востоке столицы пранкеры инсценировали похищение мужчины с автобусной остановки, после чего были задержаны полицией. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 7 августа.

По его словам, инцидент произошел ночью на автобусной остановке на Псковской улице. К обочине подъехал микроавтобус, из которого вылезли люди в масках. Злоумышленники затолкали в салон человека, после чего скрылись. Очевидцы обратились в полицию.

В течение двух часов всех участников происшествия нашли и задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Подозреваемые признались, что никакого похищения не было, и они просто решили разыграть людей на остановке.

По данному факту были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Материалы переданы в суд.