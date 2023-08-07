Пранкеры инсценировали похищение в Москве и были задержаны полицией
На северо-востоке столицы пранкеры инсценировали похищение мужчины с автобусной остановки, после чего были задержаны полицией. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 7 августа.
По его словам, инцидент произошел ночью на автобусной остановке на Псковской улице. К обочине подъехал микроавтобус, из которого вылезли люди в масках. Злоумышленники затолкали в салон человека, после чего скрылись. Очевидцы обратились в полицию.
В течение двух часов всех участников происшествия нашли и задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Подозреваемые признались, что никакого похищения не было, и они просто решили разыграть людей на остановке.
По данному факту были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Материалы переданы в суд.
Другого злоумышленника задержали сотрудники полиции на проспекте Вернадского. Мужчина, находясь недалеко от «Москвы-Сити», угрожал водителю автомобиля Jaguar пневматическим пистолетом и требовал отвезти его, куда он попросит. После отказа хулиган бросил в салон машины страйкбольную гранату. По данному факту было возбуждено уголовное дело.